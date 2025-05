Adecco: recul de 19% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Adecco Group dévoile un résultat net en recul de 19% à 60 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, avec une marge d'EBITA de 2,4% hors éléments non récurrents, en retrait de 40 points de base en glissement annuel.



A 5,57 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a diminué de 3% (-2% en organique et ajusté de jours ouvrables), le groupe suisse de services en ressources humaines revendiquant toutefois une surperformance par rapport à ses marchés.



'L'exécution cohérente et rigoureuse de notre stratégie continue de porter ses fruits. Au premier trimestre, nous avons gagné des parts de marché tout en réalisant une solide performance des marges', commente son CEO Denis Machuel.



Après une amélioration des volumes au cours des trois premiers mois de l'année, Adecco observe la 'poursuite d'une dynamique positive modeste' depuis le début du deuxième trimestre, et dit se concentrer sur une gestion agile de ses capacités.





Valeurs associées ADECCO GROUP 21,520 CHF Swiss EBS Stocks +3,86%