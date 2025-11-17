 Aller au contenu principal
Adecco réagit après la dégradation de sa note de crédit par S&P Global
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 18:26






The Adecco Group annonce la révision de sa note de crédit par S&P Global à BBB (contre BBB+), avec une perspective stable. Le Groupe rappelle la solidité de ses fondamentaux, après un T3 robuste : marge EBITA de 3.4%, en hausse de 10 points de base sur un an et de 90 points séquentiels, et flux de trésorerie opérationnel de 200 MEUR, en progression de 79 MEUR.
L'impact de cette décision sur les coûts d'emprunt reste limité, autour de 4 MEUR en base annuelle, sans remettre en cause l'objectif de 75 MEUR de charges d'intérêts en 2025. Adecco confirme par ailleurs le remboursement de son emprunt senior de 225 MCHF arrivant à échéance en novembre et poursuit le refinancement de son emprunt hybride.
S&P souligne une politique financière compatible avec une notation 'investment grade', portée par la baisse continue du levier, une excellente liquidité et une gestion prudente.
Le Groupe met en avant une structure financière robuste avec 80% de dettes à taux fixe, aucune clause financière et une ligne de crédit revolving de 750 MEUR entièrement disponible. L'objectif de ramener le ratio dette nette/EBITDA à 1.5x d'ici fin 2027 est maintenu.
La stratégie et le plan de création de valeur seront détaillés lors du Capital Markets Day du 26 novembre.

Le titre avait perdu 2,4% à Zurich avant cette annonce mais affiche toutefois une progression de 10% depuis le début de l'année.







