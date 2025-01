Adecco: partenariat renforcé avec Bullhorn information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce avoir renforcé son partenariat avec l'éditeur de logiciels Bullhorn, pour déployer son dernier système de suivi des candidats, afin de transformer le processus de mise en correspondance entre les candidats et les offres d'emploi.



'Ses algorithmes de pointe Search & Match identifient sans effort les candidats les plus appropriés sans que les recruteurs aient à effectuer une recherche manuelle, ce qui leur fait gagner un temps précieux et augmente leur efficacité', explique le groupe suisse.



Cette mise en correspondance grâce aux outils Search & Match et Recruitment Cloud de Bullhorn, alimentés par l'IA, soutient ainsi l'engagement d'Adecco à tirer parti de l'IA avancée pour transformer l'expérience client et générer une croissance rentable.





Valeurs associées ADECCO GROUP 22,08 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%