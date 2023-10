Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco: les prévisions d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 17:42









(CercleFinance.com) - UBS s'attend à une nouvelle baisse des demandes d'embauches.



'Nous voyons maintenant des risques qu'un environnement d'embauche plus faible se prolonge bien l'année prochaine. Bien que la croissance relative et la productivité continuent de s'améliorer, ceci laisse la valorisations exposée', prévient UBS.



L'analyste dégrade sa recommandation sur Adecco de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 40 à 32,5 francs suisses, une nouvelle cible qui implique un potentiel de baisse de 11% pour le titre du groupe helvétique de services en ressources humaines.





Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks +1.51%