Adecco: le titre recule, Deutsche Bank dégrade information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le titre Adecco accuse lundi la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations de la Bourse de Zurich, Deutsche Bank s'inquiétant des effets de la conjoncture actuelle sur l'activité du groupe de recrutement.



Autour de 10h00, l'action perd 0,6% quand le SMI MID gagne plus de 0,1%.



'Le marché du recrutement a été affecté par l'incertitude politique et économique accrue en Europe et sont maintenant confrontés à la possibilité que les droits de douane imposés par les Etats-Unis réduisent les perspectives d'une reprise rapide', explique Deutsche Bank.



Le bureau d'études estime que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui représentent autour de 40% de l'activité du secteur européen, sont les plus concernés par ces difficultés.



Concernant Adecco, l'analyste estime que la forte exposition du groupe au marché français risque de pénaliser tout particulièrement ses perspectives de résultats.



Deutsche Bank dégrade en conséquence son conseil sur le titre à 'conserver' contre 'acheter' avec un objectif de cours abaissé de 36 à 25 francs suisses.





Valeurs associées ADECCO GROUP 21,84 CHF Swiss EBS Stocks -0,73%