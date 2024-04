Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: le titre monte après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 1% profitant de l'analyse favorable de Barclays.



Le bureau d'analyses entame un suivi sur Adecco à 'surpondérer' avec un objectif de cours fixé à 47 francs suisses, estimant, après avoir analysé les données des 20 dernières années, que l'on se situe peut-être à l'un des meilleurs moments pour acheter le titre.



Dans une note d'initiation sur plusieurs groupes européens de ressources humaines, le broker conseille 'd'acheter lorsque le sentiment est au plus bas, sachant que les révisions à la baisse des bénéfices peuvent se poursuivre pendant encore 10 à 11 mois'.





