Adecco: le bénéfice net stagne au 2T dans un marché mitigé pour les embauches

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a vu son bénéfice net stagner au deuxième trimestre à 58 millions d'euros sous le poids de effets négatifs de changes, dans un environnement qu'il a qualifié de "mitigé" pour les embauches.

( AFP / LOIC VENANCE )

Hors effets de changes, son bénéfice net s'est accru de 8% par rapport à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires s'est quant à lui replié de 1%, à près de 5,8 milliards d'euros, dépassant légèrement les attentes. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à près de 5,7 milliards d'euros.

Pour la période allant d'avril à juin, ses revenus ont été portés par les services de transition de carrière, en hausse de 4% hors effets de changes, ainsi que par le placement de personnel temporaire, qui s'est accru de 1%. Les revenus dans le recrutement permanent se sont en revanche repliés de 6%.

En France, son plus gros marché, les revenus de l'enseigne Adecco se sont contractés de 4%, freinés par la logistique et la santé. Le groupe a en revanche évoqué une demande robuste dans le secteur de l'agroalimentaire et des boissons, du commerce de détail ainsi que du bâtiment.

Dans un communiqué, Denis Machuel, le directeur général, a souligné que le groupe continue de gagner des parts de marché "malgré un environnement de marché mitigé".

Pour le début du troisième trimestre, le groupe zurichois constate que la dynamique positive se poursuit après une augmentation des volumes au deuxième trimestre.