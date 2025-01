Adecco: en léger repli avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 15:58









(CercleFinance.com) - Adecco cède moins de 1% et s'inscrit donc à contre-courant de la tendance positive à Zurich, pénalisé par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours réduit de 33% à 19,50 francs suisses.



'Le bilan constitue un problème clé pour nous, notre analyse suggérant que le risque sur le dividende pourrait ne pas être anticipé de façon appropriée', juge le broker, voyant aussi une dynamique de résultats 'prête à sous-performer ses principaux pairs'.





