Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: en léger recul après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Adecco cède 1% à Zurich après la publication, au titre des trois premiers mois de 2024, d'un BPA ajusté en baisse de 18% à 0,59 euro, avec une marge d'EBITA hors éléments non récurrents en retrait de 30 points de base à 2,8%.



Le groupe suisse de services en ressources humaines a vu ses revenus reculer de 3% à 5,72 milliards d'euros en données brutes, mais rester stables en organique, une surperformance lui permettant des gains de parts de marché.



'Nous avons atteint la stabilité des revenus et maintenu une discipline de prix ferme dans des conditions de marché difficiles, tout en continuant d'améliorer les coûts dans l'ensemble de l'entreprise', souligne son CEO Denis Machuel.



Pour le deuxième trimestre, Adecco s'attend à 'poursuivre des gains de parts de marché dans un environnement macroéconomique difficile, tout en gérant ses ressources avec agilité, se concentrant sur la productivité et les économies de coûts G&A'.





Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -1.80%