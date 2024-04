Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Adecco s'adjuge plus de 1% et surperforme ainsi une tendance légèrement négative à Zurich, aidé par des propos favorables de Barclays qui entame un suivi du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 47 francs suisses.



Dans une note d'initiation sur plusieurs groupes européens de ressources humaines, le broker estime, après avoir analysé les données des 20 dernières années, que l'on se situe peut-être à l'un des meilleurs moments pour acheter le titre du groupe helvétique.





Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks +0.70%