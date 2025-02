Adecco: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Adecco grimpe de plus de 4% à Zurich après la publication, au titre de 2024, d'un BPA ajusté en retrait de 15% à 2,55 euros, ainsi que d'une marge d'EBITA hors exceptionnel en baisse de 50 points de base à 3,1% pour des revenus en recul de 3% à 23,1 milliards d'euros.



'Nous avons constamment gagné des parts de marché sur des marchés difficiles, rationalisé le modèle d'affaires, réduit les frais généraux et administratifs de plus de 20%, en avance sur l'objectif, et généré de solides liquidités', souligne son CEO Denis Machuel.



Adecco propose un dividende d'un franc suisse par action pour 2024, mais met à jour sa politique en la matière, ne posant plus le plancher d'un dividende au moins équivalent à celui de l'exercice précédent, de façon à accélérer son désendettement.



'Nous sommes de plus en plus convaincus que les marchés vont s'améliorer, ce qui stimulera la croissance, et notre rigueur continue d'exécution entraînera de nouveaux gains de parts de marché, de rentabilité et de trésorerie à l'avenir', ajoute le CEO.





Valeurs associées ADECCO GROUP 24,80 CHF Swiss EBS Stocks +8,96%