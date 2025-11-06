Adecco: bénéfice net en baisse de 10% au 3T à 89 millions d’euros

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 10% au troisième trimestre, à 89 millions d'euros, freiné notamment par des charges de restructuration pour sa filiale Akkodis en Allemagne.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, à près de 5,8 milliards d’euros, porté par ses services de transition de carrière, a indiqué le groupe zurichois dans un communiqué.

Hors effets de change et ajustés du nombre de jours ouvrables, ses revenus se sont accrus de 3,4%.

Ses revenus dans les services de transition de carrière se sont accrus de 10% sur une base organique et ont augmenté de 3% dans le placement de personnel flexible.

Ils ont en revanche reculé de 8% dans le placement permanent.

En France, son plus gros marché, les revenus d'Adecco se sont repliés de 2%, le groupe évoquant des "vents contraires" dans la logistique.

Pour le quatrième trimestre, le groupe s'attend à ce que les volumes restent en ligne avec le troisième trimestre.