 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Addition salée pour Bayer, Carrefour passe à la caisse
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:53

Le règlement des poursuites judiciaires liées au Roundup va coûter cher à Bayer. Les résultats de Carrefour sont sanctionnés.

Actions en hausse

Mediobanca ( 7%): le groupe bancaire italien profite du lancement de la fusion avec MPS.

Puig Brands ( 6%) : le groupe de beauté enregistre une hausse de 12% de son bénéfice en 2025, grâce à la forte demande pour ses produits cosmétiques.

BAE Systems ( 3%) : l'entreprise de défense affiche une hausse de son bénéfice de 9% en 2025 et un carnet de commandes record de 84 milliards de livres sterling.

Glencore ( 3%) : malgré des résultats en légère baisse, le groupe minier prévoit de reverser 2 milliards de dollars à ses actionnaires.

Actions en baisse

Bayer (-9%) : le groupe allemand a proposé que sa division Monsanto verse 7.25 milliards de dollars pour solder les poursuites judiciaires contre le désherbant Roundup aux Etats-Unis.

Genmab (-6%) : le laboratoire pharmaceutique danois a publié des résultats inférieurs aux attentes.

Carrefour (-4%): l'entreprise publie des résultats inférieurs aux attentes, pénalisés par l'impact des changes et la consolidation de Cora et Match.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort
    Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank