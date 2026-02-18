Addition salée pour Bayer, Carrefour passe à la caisse
Actions en hausse
Mediobanca ( 7%): le groupe bancaire italien profite du lancement de la fusion avec MPS.
Puig Brands ( 6%) : le groupe de beauté enregistre une hausse de 12% de son bénéfice en 2025, grâce à la forte demande pour ses produits cosmétiques.
BAE Systems ( 3%) : l'entreprise de défense affiche une hausse de son bénéfice de 9% en 2025 et un carnet de commandes record de 84 milliards de livres sterling.
Glencore ( 3%) : malgré des résultats en légère baisse, le groupe minier prévoit de reverser 2 milliards de dollars à ses actionnaires.
Actions en baisse
Bayer (-9%) : le groupe allemand a proposé que sa division Monsanto verse 7.25 milliards de dollars pour solder les poursuites judiciaires contre le désherbant Roundup aux Etats-Unis.
Genmab (-6%) : le laboratoire pharmaceutique danois a publié des résultats inférieurs aux attentes.
Carrefour (-4%): l'entreprise publie des résultats inférieurs aux attentes, pénalisés par l'impact des changes et la consolidation de Cora et Match.
