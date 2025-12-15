Adaptive signe un accord avec Pfizer d'une valeur de 890 millions de dollars pour la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Adaptive Biotechnologies ADPT.O a déclaré lundi avoir signé deux accords non exclusifs avec Pfizer

PFE.N pour soutenir la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies liées au système immunitaire.

Les actions d'Adaptive étaient en hausse de plus de 3 % dans les transactions de pré-marché.

Adaptive a déclaré qu'elle gagnerait jusqu'à 890 millions de dollars pour l'actif relatif à la polyarthrite rhumatoïde, y compris des frais initiaux et des paiements d'étape liés aux progrès de la recherche, au développement de produits et aux ventes.

Pfizer utilisera la technologie d'Adaptive pour analyser les cellules immunitaires des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et rechercher les récepteurs des lymphocytes T, qui sont des protéines présentes sur les cellules immunitaires et qui agissent comme des scanners repérant les déclencheurs de la maladie.

Adaptive travaillera sur la détection précoce, tandis que Pfizer se concentrera sur le développement ultérieur et la commercialisation, conformément à l'accord.

Pfizer a également obtenu une licence d'accès à la vaste base de données interne d'Adaptive, qui relie les récepteurs des cellules T aux substances qu'ils reconnaissent. Le fabricant de médicaments prévoit d'utiliser ces données pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle et favoriser la découverte de médicaments dans plusieurs domaines pathologiques.

Adaptive pourrait percevoir des droits de licence annuels et un paiement initial dans le cadre de cet accord de données pluriannuel et non exclusif. Les conditions financières de la licence d'utilisation des données n'ont pas été divulguées.

Basée à Seattle, Adaptive Biotechnologies décode le système immunitaire grâce au séquençage afin de permettre des diagnostics et des thérapies pour le cancer, les maladies auto-immunes et les infections.