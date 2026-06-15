Adaptive Biotechnologies prévoit de scinder sa plateforme de médecine immunitaire

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Adaptive Biotechnologies ADPT.O a annoncé lundi son intention de séparer son activité de médecine immunitaire de son unité résiduelle de dépistage du cancer, alors qu'elle examine les options pour son activité de découverte de médicaments et se concentre sur le dépistage.

* La société a indiqué qu'elle examinait les options pour l'activité de médecine immunitaire et qu'elle comptait choisir une voie privilégiée d'ici la fin de 2026.

* La plateforme de médecine immunitaire d'Adaptive facilite la recherche sur les médicaments en identifiant des cibles thérapeutiques et accélère le développement de médicaments de précision.

* Adaptive a déclaré que l'unité résiduelle de dépistage du cancer, qui comprend son test clonoSEQ, avait atteint la rentabilité et bénéficié d'une couverture d'assurance élargie.

* ClonoSEQ est utilisé pour détecter de faibles traces de cancer pouvant subsister après un traitement et est également utilisé dans les études de développement de médicaments.

* Le chiffre d'affaires de cette unité est passé de 103 millions de dollars en 2023 à 212 millions de dollars en 2025, a indiqué la société.

* Adaptive a déclaré que l'activité de médecine immunitaire serait peut-être mieux placée en dehors du modèle de la société axé sur le diagnostic.

* La société a précisé qu'il n'y avait aucune garantie que cet examen aboutirait à un accord ou à tout autre résultat.