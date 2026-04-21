Adam Crozier va prendre la présidence du conseil d'Experian
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:00
Le groupe britannique de solutions pour le traitement de l'information précise qu'il succédera à Mike Rogers à la présidence du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale annuelle d'Experian, qui se tiendra le 22 juillet.
Cette nomination fait suite à l'annonce précédente de la société concernant le départ à la retraite de Mike Rogers de ses fonctions d'administrateur et de président, après neuf années au sein du conseil, dont sept années en tant que président.
Adam Crozier est actuellement président de BT Group, où il préside également le comité des nominations et est responsable de la sécurité. Il est également président de Kantar Group, société de conseil en données, analyses et stratégie de marque.
Au sein du conseil d'administration d'Experian, Adam Crozier siégera également aux comités de rémunération, de nomination et de gouvernance d'entreprise, et présidera ce dernier après l'assemblée générale annuelle.
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