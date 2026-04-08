Adagio Medical progresse après que la FDA a autorisé l'extension des essais de son dispositif cardiaque

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(Mises à jour)

8 avril - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Adagio Medical ADGM.O augmentent de 18,6 % à 1,40 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société déclare que la FDA a approuvé une sous-étude clinique de son système expérimental d'ablation à très basse température vCLAS

** Le dispositif cible la tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue, un rythme cardiaque dangereux qui peut entraîner un arrêt cardiaque soudain - ADGM

** La société affirme que le système utilise un froid extrême pour détruire les tissus cardiaques défectueux et qu'il est conçu pour raccourcir la durée des procédures et améliorer la manipulation pour les médecins

** L'étude secondaire recrutera jusqu'à 55 patients souffrant de maladies cardiaques ischémiques et non ischémiques, dans le cadre de l'essai pivot d'Adagio en cours aux États-Unis - ADGM

** La société affirme que la technologie est déjà approuvée en Europe et qu'elle est en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude américaine de plus grande envergure

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~13% depuis le début de l'année