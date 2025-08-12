Acuren Corp devrait afficher un bénéfice de 7 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Acuren Corp TIC.N TIC devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Tomball au Texas devrait déclarer des revenus de 308,405 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Acuren Corp est un bénéfice de 7 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Acuren Corp est de 14,00 $, soit environ 34,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 9,21 $

