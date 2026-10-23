Actualités santé : les nouvelles recommandations américaines concernant le vaccin contre l'hépatite B risquent de laisser de nombreux nourrissons sans protection

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(Dans le deuxième article consacré au sémaglutide, correction apportée au 4e paragraphe pour préciser que le médicament est commercialisé par Novo, et non par Eli Lilly, et que le nom de marque de ce produit destiné au traitement du diabète est Ozempic, et non Zepbound.)

par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en lumière une étude qui suggère à quel point les nouvelles recommandations américaines en matière de vaccination contre l’hépatite B peuvent être erronées et potentiellement dangereuses pour de nombreux nourrissons. Nous rendons également compte d’une analyse qui devrait apaiser certaines inquiétudes chez les femmes enceintes prenant des médicaments à base de GLP-1 couramment utilisés.

Les recommandations relatives au vaccin contre le VHB laissent les nourrissons exposés sans protection

Une nouvelle étude met en évidence à quel point le fait de fonder les recommandations de vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les nourrissons uniquement sur le statut infectieux de leur mère les rend vulnérables au virus provenant d’autres contacts proches.

Pendant des décennies, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé que tous les nourrissons soient vaccinés à la naissance contre le VHB. Dans une nouvelle recommandation controversée , s’inscrivant dans le cadre du programme de refonte de la politique vaccinale du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., l’agence recommande désormais que seuls les enfants dont la mère est infectée par le VHB ou dont le statut vis-à-vis du VHB est inconnu soient vaccinés à la naissance.

“Un enfant peut être exposé à l’hépatite B par toute personne présentant une infection active, et pas seulement par sa mère”, a déclaré dans un communiqué la Dre Karen Jacobson, de Kaiser Permanente, responsable de l’étude.

Dans cette nouvelle étude portant sur 158.000 enfants du nord de la Californie, les chercheurs ont identifié plus de 2.000 enfants dont le foyer comptait au moins une personne atteinte d’une hépatite B active.

Dans environ 58 % de ces cas, le membre du foyer infecté n’était pas la mère de l’enfant, ont rapporté les chercheurs lors du congrès IDWeek à Washington, un grand rassemblement annuel de spécialistes des maladies infectieuses.

Le VHB, principale cause de cancer du foie dans le monde, peut se transmettre par contact avec des fluides corporels, notamment le sang, les larmes et la salive, et peut survivre sur des surfaces jusqu’à une semaine.

L’infection disparaît souvent d’elle-même. Mais elle devient chronique chez plus de 90 % des nourrissons et chez jusqu’à 50 % des jeunes enfants infectés.

“Personne ne connaît le statut de toutes les personnes avec lesquelles un enfant peut entrer en contact, et la vaccination des nourrissons à la naissance protège contre les sources potentielles de transmission connues et inconnues”, a déclaré Jacobson.

L’utilisation du sémaglutide pendant la grossesse ne devrait pas être source d’inquiétude

Il est conseillé aux femmes prenant des médicaments à base de GLP-1 pour perdre du poids ou traiter le diabète d’arrêter leur traitement avant de tomber enceintes, mais de nouvelles données viennent étayer un rapport antérieur suggérant que l’utilisation de ces médicaments pendant la grossesse ne devrait pas être source d’inquiétude.

En juin, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health avaient publié un rapport portant sur 3.572 grossesses chez des femmes qui prenaient des médicaments à base de GLP-1 avant la conception. Le risque d'issue non-vivante était de 29,7 % en cas de poursuite du traitement pendant le premier trimestre, contre 27,1 % en cas d’arrêt, une différence qui n’a pas été jugée statistiquement significative.

Dans une nouvelle étude de plus petite envergure qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation par les pairs, des chercheurs de la société d’analyse de données nference, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, ont analysé les résultats de 572 grossesses chez des femmes ayant reçu une prescription de sémaglutide dans les 90 jours précédant leurs dernières règles. Parmi celles-ci, 246 femmes ont continué à prendre le médicament pendant leur grossesse.

Le sémaglutide est commercialisé par Novo Nordisk NOVOb.CO aux États-Unis sous le nom de Wegovy pour le traitement de l’obésité et sous le nom d’Ozempic pour le traitement du diabète.

Les chercheurs ont également analysé 101.159 grossesses similaires sans utilisation de GLP-1.

Ils ont constaté que des pourcentages similaires de grossesses avaient atteint le deuxième trimestre, le troisième trimestre et l’accouchement.

La plupart des patientes ayant poursuivi la prise de sémaglutide pendant leur grossesse ont arrêté le traitement après le premier trimestre. Cependant, le médicament a été prescrit à 54 femmes au cours du deuxième trimestre et à 45 au cours du troisième trimestre.

Les complications de grossesse, telles que la prééclampsie et le diabète gestationnel, ainsi que les taux de naissances prématurées, de mortinatalité ou de mortalité néonatale, ne différaient pas entre celles qui ont continué à prendre le médicament et celles qui ont cessé de le prendre.

Les scores Apgar moyens — un test d’évaluation rapide de l’état de santé réalisé chez un nouveau-né — étaient également identiques entre le groupe ayant poursuivi le traitement par le sémaglutide et celui ayant arrêté le traitement.

L’étude a également révélé que les femmes ayant continué à prendre du sémaglutide présentaient des prises de poids adaptées à la grossesse.

“Ces observations soulignent la nécessité de mener des études rétrospectives et prospectives à plus grande échelle afin d’établir de manière rigoureuse la sécurité de l’exposition au sémaglutide pendant la grossesse”, ont conclu les chercheurs.