Actualités santé : les appareils de surveillance de la glycémie destinés au diabète de type 2 sont bénéfiques même pour les personnes qui ne suivent pas de traitement à l'insuline

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une étude qui a mis en évidence les avantages des dispositifs portables de surveillance de la glycémie pour tous les patients diabétiques, qu’ils soient ou non insulino-dépendants. Nous vous présentons également les résultats positifs d’un essai clinique sur un comprimé de J&J dans le traitement de la colite ulcéreuse, ainsi qu’une découverte concernant les ovaires après la ménopause.

La surveillance continue de la glycémie profite à tous les patients diabétiques

Une nouvelle étude a révélé que les avantages des dispositifs portables de surveillance continue de la glycémie s’étendent même aux patients diabétiques qui n’utilisent pas d’insuline.

Jusqu’à présent, ces appareils n’étaient recommandés que pour les patients sous insuline.

Dans le cadre d’un essai clinique de six mois financé par le fabricant Dexcom DXCM.O , 283 adultes atteints de diabète de type 2 et ne prenant pas d’insuline ont bénéficié soit d’une surveillance continue de la glycémie à l’aide du Dexcom G7 — un disque en plastique de la taille d’une pièce de monnaie porté sur le haut du bras —, soit de soins standard.

Le taux moyen d’hémoglobine A1c — qui mesure la glycémie moyenne sur une période donnée — est passé de 8,8 % à 7,2 % dans le groupe bénéficiant de la surveillance et de 8,7 % à 8,0 % dans le groupe recevant des soins habituels.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, les utilisateurs du Dexcom G7 ont présenté une réduction du taux d’HbA1c supérieure de près de 1 % à celle des patients bénéficiant de soins standard, ont rapporté les chercheurs dans *The New England Journal of Medicine* .

Les participants utilisant le dispositif portable ont également passé environ cinq heures supplémentaires par jour dans la fourchette cible de glycémie comprise entre 70 et 180 mg/dL, par rapport à ceux recevant des soins de routine.

Ce bénéfice a été observé indépendamment de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, de l’indice de masse corporelle, des revenus, du niveau d’éducation, de la couverture d’assurance maladie et de la prise de médicaments hypoglycémiants.

À la fin de l’étude, 97 % des participants utilisaient toujours les moniteurs, la plupart quotidiennement, ont noté les chercheurs.

« La constance des bénéfices observés chez un large éventail de personnes et de schémas thérapeutiques plaide en faveur de l’utilisation d’un glucomètre en continu beaucoup plus tôt dans la prise en charge du diabète de type 2, avant que l’insuline ne devienne nécessaire », a déclaré dans un communiqué le Dr Roy Beck, responsable de l’étude au Jaeb Center for Health Research de Tampa, en Floride.

Un comprimé de J&J s'avère efficace dans un essai sur la colite ulcéreuse

JNJ.N , le nouveau médicament oral contre le psoriasis de Johnson & Johnson , a nettement surpassé un placebo dans le traitement de la colite ulcéreuse lors d’un essai clinique de phase intermédiaire.

D'un nom chimique « icotrokinra », l'Icotyde est le premier peptide oral de sa catégorie à bloquer la protéine interleukine-23 sur les cellules immunitaires. Les précédents inhibiteurs de l'IL-23 étaient administrés par voie intraveineuse.

Dans cet essai portant sur 252 patients, les participants atteints d’une colite ulcéreuse active modérée à sévère ont reçu quotidiennement soit 400 milligrammes d’icotrokinra, soit 200 mg, soit 100 mg, soit un placebo.

Selon les chercheurs, toutes les doses d’icotrokinra se sont révélées supérieures au placebo pour induire une réponse clinique — à savoir une diminution de l’activité de la maladie et des symptômes tels que les saignements rectaux — à la semaine 12. À la dose de 400 mg par jour, 63 % des patients ont présenté une réponse clinique. Ce taux était de 58 % dans le groupe recevant 200 mg, de 55 % dans le groupe recevant 100 mg et de 27 % dans le groupe placebo, ont rapporté les chercheurs dans *The New England Journal of Medicine* .

Le taux de rémission clinique à la semaine 12 était également significativement plus élevé avec la dose de 400 mg qu’avec le placebo (30 % contre 11 %), tout comme les taux de rémission symptomatique (46 % contre 19 %) et d’amélioration endoscopique (37 % contre 14 %).

Les rémissions observées à la semaine 12 se sont maintenues jusqu’à la 28e semaine de traitement, ont indiqué les chercheurs.

« L’icotrokinra s’est révélé efficace même chez les patients difficiles à traiter chez qui les traitements médicamenteux antérieurs avaient échoué », a déclaré dans un communiqué la Dre Maria Abreu, responsable de l’étude au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. « Le fait que ce médicament puisse être pris par voie orale nous aidera à élargir l’éventail des options dont nous disposons pour traiter les patients. »

Les chercheurs ont indiqué qu’ils espéraient étudier ce médicament chez des patients atteints de la maladie de Crohn, alors que J&J cherche à étendre les autorisations de mise sur le marché de ce traitement.

Les ovaires continuent de fonctionner après la ménopause

Une étude qui bouleverse les paradigmes a révélé que les ovaires humains ne tombent pas en dormance après la ménopause, ce qui soulève des questions quant à leur rôle éventuel dans le vieillissement et les maladies chroniques.

Bien que leurs fonctions reproductives prennent fin, les ovaires restent biologiquement actifs pendant des décennies et continuent de se remodeler avec l’âge, présentant une inflammation accrue et des modifications de la structure tissulaire, ont rapporté les chercheurs dans *Aging Cell* .

« Dans l’ovaire, nous atteignons un point de non-retour en matière de fertilité, à partir duquel il ne produit plus d’ovules, et j’oserais dire que la plupart des gens partent du principe que ces ovaires restent là sans rien faire, un peu comme l’appendice », a déclaré dans un communiqué Francesca Duncan, co-directrice de l’étude à la Feinberg School of Medicine de l’université Northwestern.

Les conclusions de son équipe remettent en cause cette idée reçue.

Les chercheurs ont étudié 28 ovaires prélevés sur des femmes dans les 25 ans suivant leur ménopause. Au fil des décennies, les taux de certaines protéines dans les ovaires augmentaient tandis que d’autres diminuaient.

Par exemple, les ovaires de femmes postménopausées plus jeunes contenaient davantage de protéines impliquées dans le maintien de la structure des cellules et des tissus, tandis que les ovaires plus âgés présentaient davantage de protéines associées à l’inflammation, à l’activité immunitaire et à la dégradation et la reconstruction continues des tissus entourant les cellules.

L’étude a également mis en évidence un lien moléculaire entre le vieillissement ovarien et le cancer.

Bien que l’ensemble du tissu ovarien étudié semblait normal et exempt de cancer, certaines protéines précédemment associées au cancer de l’ovaire étaient plus abondantes dans les ovaires vieillissants, ce qui suggère que le vieillissement ovarien sain et le cancer de l’ovaire partagent certains processus biologiques communs.

« Ce n’est pas que toutes les femmes ménopausées développent un cancer de l’ovaire, mais nous savons que l’environnement inflammatoire fibrotique est sans aucun doute un milieu que les cellules cancéreuses préfèrent coloniser », a déclaré Duncan.

Les chercheurs ont souligné que ces résultats ne signifiaient pas qu’il fallait procéder à l’ablation des ovaires sains après la ménopause. Toutefois, cette découverte pourrait stimuler la recherche sur des médicaments « ciblant thérapeutiquement le vieillissement ovarien afin de réduire le risque de cancer de l’ovaire » ou le développement de nouveaux biomarqueurs du cancer de l’ovaire, a ajouté M. Duncan.