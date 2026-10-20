Actualités santé : Des chercheurs identifient un facteur déclencheur potentiel de certaines naissances prématurées

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons la découverte de l’une des causes probables du travail prématuré et une piste potentielle pour le prévenir. Nous abordons également une étude sur la manière dont la consommation de cannabis et le type de produit consommé influencent l’anesthésie et la sédation nécessaires aux interventions médicales.

Identification d’un catalyseur du système immunitaire impliqué dans le travail prématuré

Des chercheurs ont identifié des anticorps présents pendant la grossesse qui semblent jouer un rôle dans le déclenchement du travail prématuré, selon les données d’une étude portant sur plus de 2 000 femmes enceintes.

Dans cette étude publiée dans *Nature Immunology* , les chercheurs ont constaté que ces anticorps étaient présents en plus grande quantité et apparaissaient plus tôt au cours de la grossesse chez les femmes qui ont accouché avant 37 semaines de gestation, par rapport à celles qui ont accouché à terme.

Ces anticorps ciblent une protéine appelée IL-1RA qui bloque une molécule appelée IL-1-bêta, responsable d’un type d’inflammation connu pour déclencher des contractions utérines.

En neutralisant l’IL-1RA, les anticorps permettent à l’IL-1-bêta et à l’inflammation qu’elle provoque de se développer sans contrôle, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines femmes accouchent trop tôt, ont déclaré les chercheurs.

Lorsqu’ils ont injecté des anticorps anti-IL-1RA à des souris gravides, les taux d’IL-1-bêta ont augmenté et les placentas ont présenté des signes de lésions que l’on observe également lors des accouchements prématurés chez l’être humain.

Il existe déjà une forme synthétique d’IL-1RA destinée au traitement d’autres affections inflammatoires dans lesquelles les taux sont trop bas, comme la polyarthrite rhumatoïde. Les chercheurs affirment que le médicament Kineret, développé par la société suédoise Orphan Biovitrum SOBIV.ST , pourrait également s’avérer utile pour prévenir les naissances prématurées en freinant à nouveau l’IL-1 et en empêchant l’inflammation ainsi que les contractions utérines prématurées.

Les chercheurs soulignent toutefois que les anticorps anti-IL-1RA n’ont été observés que dans une fraction des naissances prématurées, ce qui laisse supposer l’existence de nombreuses autres causes.

Néanmoins, “le fait qu’un signal immunitaire nous aide à comprendre pourquoi certaines grossesses tournent mal est un résultat passionnant”, a déclaré dans un communiqué Joe DeRisi, auteur principal de l’étude à l’UCSF.

L'effet du cannabis sur la sédation varie selon le type de produit

La consommation de cannabis peut modifier les effets des anesthésiques et des sédatifs lors d’interventions médicales, mais cet impact peut varier en fonction de la forme sous laquelle la substance est consommée, selon une étude à petite échelle.

Les patients qui fument ou vapotent du cannabis pourraient avoir besoin d’une dose d’anesthésie plus importante que ceux qui consomment des produits comestibles à base de cannabis ou qui n’en consomment pas, ont rapporté des chercheurs lors du congrès “Anesthesiology 2026” de l’American Society of Anesthesiologists à San Diego.

Ils ont examiné les données anesthésiologiques relatives à 280 coloscopies et endoscopies hautes réalisées sur 264 patients, dont 217 non-consommateurs de cannabis, 38 ayant déclaré une consommation par inhalation et 9 ayant déclaré consommer des bonbons au cannabis ou d’autres produits comestibles.

En considérant l’ensemble des consommateurs de cannabis, les chercheurs n’ont constaté aucune différence significative dans la dose initiale requise de propofol, un anesthésique couramment utilisé.

Lorsqu’ils ont classé les patients en fonction de leur mode de consommation de cannabis, la dose initiale moyenne de propofol était de 138,7 milligrammes chez les non-consommateurs, de 168,5 mg chez ceux qui en consommaient par inhalation et de 114,2 mg chez ceux qui en consommaient par voie orale.

Cela suggère que, contrairement à ceux qui fumaient ou vapotaient du cannabis, ceux qui consommaient des produits comestibles ne semblaient pas avoir le même besoin d’augmenter la dose de propofol, bien que le groupe des consommateurs de produits comestibles ait été restreint dans cette étude.

Les chercheurs indiquent que leurs conclusions pourraient aider à expliquer les résultats contradictoires observés dans des études antérieures sur le cannabis et l’anesthésie, qui regroupaient souvent les consommateurs de cannabis sans distinguer leur mode de consommation.

La différence était particulièrement marquée chez les patients subissant une endoscopie haute, au cours de laquelle un tube fin muni d’une caméra est introduit par la bouche, la gorge et les voies respiratoires supérieures du patient. Aucune différence significative n’a été observée chez les patients subissant une coloscopie.

Les chercheurs ont noté que les produits à base de cannabis inhalés et comestibles sont métabolisés différemment par l’organisme.

Fumer ou vapoter permet d’introduire le THC — le principal composant psychoactif du cannabis — par les poumons, et une inhalation régulière peut irriter les voies respiratoires supérieures, ce qui peut nécessiter une anesthésie plus profonde pour aider les patients à tolérer l’endoscope, ont-ils suggéré.

“Le message le plus important pour les patients est d’être honnêtes avec leur anesthésiste au sujet du cannabis, notamment sur la manière dont ils le consomment — en le fumant, en le vapotant ou sous forme de produits comestibles —, la fréquence de leur consommation et la date de leur dernière consommation”, a déclaré dans un communiqué le Dr Basavana Goudra, responsable de l’étude au Sidney Kimmel Medical College de Philadelphie.

“Pour les médecins, se contenter de demander “Consommez-vous du cannabis?” pourrait ne plus suffire.”