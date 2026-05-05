Actualités santé : des chercheurs apportent un nouvel éclairage sur la manière dont les psychédéliques agissent sur le cerveau

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Les drogues psychédéliques font l'actualité depuis que le président américain Donald Trump a signé un décret visant à accélérer l'accès à la recherche et aux traitements. Aujourd'hui, nous vous présentons une étude qui explore leurs effets sur l'esprit. Nous vous parlons également de deux autres études portant sur les médicaments amaigrissants GLP-1, très populaires, dont l'une semble prometteuse dans le traitement de l'abus d'alcool.

Une drogue psychédélique entraîne des changements cérébraux durables et un sentiment de bien-être

Une seule dose de psilocybine, une drogue psychédélique dont l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis fait l'objet d'une procédure accélérée, provoque des changements anatomiques dans le cerveau qui durent jusqu'à un mois, selon une étude qui apporte un éclairage inédit sur la manière dont ces drogues affectent l'esprit.

Vingt-huit volontaires en bonne santé n'ayant jamais pris de substance psychédélique ont reçu soit une dose unique de 25 milligrammes d'un comprimé de psilocybine développé par Compass Pathways CMPS.O , soit un placebo, et ont été suivis à l'aide de techniques d'imagerie et de mesure cérébrales avant, pendant et un mois après le traitement, ont rapporté les chercheurs dans Nature Communications .

La psilocybine a entraîné une augmentation de l'entropie – la diversité de l'activité neuronale dans le cerveau – dans les minutes et les heures qui ont suivi la prise du médicament, ce qui suggère que le psychédélique a conduit le cerveau à traiter un ensemble d'informations plus riche, ont déclaré les chercheurs.

Le degré d’entropie permettait de prédire le niveau de perspicacité, ou de conscience émotionnelle de soi, ressenti par les participants le lendemain. Cela permettait à son tour de prédire une amélioration de leur sentiment de bien-être un mois plus tard.

“La psilocybine semble assouplir les schémas stéréotypés de l’activité cérébrale et donner aux gens la capacité de revoir leurs schémas de pensée bien ancrés”, a déclaré dans un communiqué Taylor Lyons, responsable de l’étude à l’Imperial College de Londres.

La Food and Drug Administration américaine a récemment accordé un “bon prioritaire” à Compass, qui teste son médicament chez des patients souffrant de dépression résistante au traitement, réduisant ainsi considérablement le délai d’examen de l’agence en vue d’une éventuelle autorisation.

Lors d’essais cliniques de phase avancée précédents , des doses uniques de psilocybine ont réduit les symptômes en quelques jours chez des patients dont la dépression n’avait pas répondu aux traitements traditionnels.

Dans la nouvelle étude, un mois après l’administration de la dose de psilocybine, un examen IRM mesurant la diffusion de l’eau le long des voies neuronales du cerveau a révélé une diffusion moindre qu’avant le traitement — à l’opposé de ce qui se produit avec le vieillissement, lorsque la substance blanche perd de son intégrité et que la diffusion augmente, selon le rapport.

Les volontaires ayant connu les plus fortes augmentations de l'entropie cérébrale dans les heures suivant la prise de psilocybine étaient les plus susceptibles de présenter une meilleure prise de conscience le lendemain et un bien-être accru un mois plus tard, ce qui a conduit les chercheurs à conclure que l'amélioration du bien-être était due à cette prise de conscience.

Ces résultats pourraient améliorer le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux, ont déclaré les chercheurs.

“Nous savions déjà que la psilocybine pouvait être utile pour traiter les maladies mentales”, a déclaré dans un communiqué Robin Carhart-Harris, chercheur principal à l'UCSF. “Mais nous comprenons désormais beaucoup mieux comment.”

Le semaglutide réduit la consommation d'alcool chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool

Le semaglutide, un médicament GLP-1 de Novo Nordisk

NOVOb.CO , a considérablement réduit la consommation d'alcool et le nombre de jours de forte consommation chez les patients souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool et d'obésité, selon un essai danois.

Parmi les 108 patients traités avec le Wegovy de Novo pendant 26 semaines, le nombre de jours de consommation excessive d’alcool a diminué de 41 points de pourcentage dans le groupe sous semaglutide, contre 26 points de pourcentage dans le groupe sous placebo, ont indiqué les chercheurs.

Tous les participants à l'essai avaient sollicité un traitement pour leur trouble lié à la consommation d'alcool et tous ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique au cours de l'étude.

Les participants comptaient en moyenne environ 17 jours de forte consommation d'alcool par mois, un chiffre qui est tombé à environ cinq avec le semaglutide contre neuf avec le placebo, selon un rapport publié dans The Lancet .

Le semaglutide a également été associé à des améliorations des critères d'évaluation secondaires, notamment la consommation totale d'alcool, le nombre de verres par jour de consommation, l'envie d'alcool et la santé psychologique.

Les patients ont également constaté des bénéfices métaboliques, notamment une perte de poids substantielle, selon le responsable de l'étude, Anders Fink-Jensen, de l'hôpital universitaire de Copenhague.

Les effets du semaglutide sur le contrôle du trouble lié à la consommation d'alcool, dus à l'interaction du médicament avec les circuits de récompense du cerveau, disparaîtraient probablement si les patients cessaient de prendre le médicament, a déclaré M. Fink-Jensen.

Il n'est pas certain que ces effets soient également observables chez les patients non obèses, a-t-il ajouté.

Toutefois, les chercheurs ont déclaré: “Ces données, ajoutées aux preuves de plus en plus nombreuses, démontrent le potentiel des GLP-1 en tant que nouveau traitement des troubles liés à la consommation d'alcool.”

La chirurgie favorise la perte de poids après un traitement par GLP-1

Les personnes qui commencent un traitement contre l’obésité par des médicaments à base de GLP-1 puis subissent une chirurgie bariatrique obtiennent une perte de poids nettement plus importante qu’avec les médicaments seuls, ont rapporté des chercheurs à San Antonio lors de la réunion annuelle de l’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.

Les chercheurs ont examiné les données de 9 174 utilisateurs du semaglutide de Novo Nordisk, commercialisé sous les noms de Wegovy et Ozempic, ou du tirzepatide d’Eli Lilly LLY.N (Zepbound et Mounjaro) qui ont ensuite subi soit un pontage gastrique, soit une sleeve gastrectomie.

Selon un bref résumé de l'étude publié dans Surgery for Obesity and Related Diseases , les patients ont perdu en moyenne environ 8 % de leur poids total au cours des mois précédant l'intervention chirurgicale.

Trois ans après l'intervention, la perte de poids totale moyenne était d'environ 26 % après un pontage et de 20 % après une sleeve gastrectomie.

La perte de poids à trois ans était similaire dans un groupe témoin de plus de 100 000 patients ayant subi ces opérations sans traitement préalable par GLP-1.

“De plus en plus de patients subissent une intervention chirurgicale après un traitement par GLP-1, il est donc important de comprendre comment un traitement médical préalable peut influencer les résultats”, a déclaré dans un communiqué le Dr Karan R. Chhabra, de la NYU Grossman School of Medicine, qui a dirigé l'étude.