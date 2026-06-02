Actualités médicales : un implant émettant des rayonnements améliore les résultats après une opération d'un cancer du cerveau

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous revenons sur le congrès scientifique de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, qui s’achève mardi, pour vous présenter trois autres études susceptibles de changer la pratique clinique.

Irradiation des sites de tumeurs cérébrales de l'intérieur

Une petite plaquette émettrice de rayonnement implantée à l'emplacement d'une tumeur cérébrale donne de meilleurs résultats que les traitements par radiothérapie traditionnels, ont rapporté des chercheurs lors de l'ASCO .

Les patients atteints d'un cancer avec des métastases cérébrales qui ont reçu le GammaTile au césium 131 de GT Medical Technology lors d'une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur ont survécu plus longtemps sans récidive, par rapport aux patients ayant reçu des soins standard, ont déclaré les chercheurs.

En général, une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale est suivie d’une période de convalescence pouvant aller jusqu’à six semaines avant le début des traitements par radiothérapie. Pendant ce temps, les cellules cancéreuses restantes dans le cerveau peuvent se développer et se multiplier.

La fine plaquette de collagène GammaTile imprégnée de rayonnement est placée dans la cavité laissée par la tumeur retirée chirurgicalement, où elle commence immédiatement à détruire les cellules tumorales résiduelles, ont expliqué les chercheurs. Le rayonnement s'estompe progressivement et la plaquette est absorbée par l'organisme.

Dans un essai de phase avancée, 230 patients présentant des métastases cérébrales opérables ont reçu soit une implantation de GammaTile, soit une radiothérapie standard après l'intervention chirurgicale.

Un an plus tard, le taux de récidive tumorale dans la zone opérée était de 1 % avec GammaTile contre 11,9 % avec le traitement standard.

Les patients ayant reçu GammaTile ont vu leur risque de récidive tumorale ou de décès diminuer de plus de 50 % par rapport aux soins standard.

La survie globale estimée à 24 mois était de 61,7 % avec GammaTile, contre 35,7 % pour la radiothérapie standard.

La qualité de vie et les taux d'effets secondaires étaient similaires dans les deux groupes, ont indiqué les chercheurs.

"Ces patients ont été confrontés à des défis importants avec les approches thérapeutiques existantes", a déclaré le Dr Michael Garcia, directeur médical de GT Medical, dans un communiqué.

Les données de cette étude "fournissent des preuves solides pour soutenir GammaTile en tant que nouvelle option thérapeutique de première intention", a-t-il ajouté.

Le médicament de J&J contre le myélome améliore les chances de rémission après une rechute

Les patients atteints d’un myélome multiple récidivant traités par le teclistamab de Johnson & Johnson JNJ.N ont vécu significativement plus longtemps et sont restés en rémission bien plus longtemps que ceux recevant des traitements standard dans un essai de phase avancée.

Près de 70 % des patients recevant le teclistamab, commercialisé sous le nom de marque Tecvayli, n’ont présenté aucune progression de la maladie après 18 mois, contre environ 27 % des patients recevant des traitements standard, ont rapporté les chercheurs lors de l’ASCO et dans le New England Journal of Medicine .

Près des deux tiers des patients traités par Tecvayli dans le cadre de l'essai ont obtenu une rémission complète, contre environ 17 % des patients du groupe de traitement standard, ont indiqué les chercheurs.

Le groupe témoin a reçu des schémas thérapeutiques combinés standard contre le myélome, comprenant soit le Pomalyst de Bristol Myers BMY.N (pomalidomide), le Velcade (bortézomib) et le stéroïde dexaméthasone, soit le Kyprolis d'Amgen (carfilzomib) et la dexaméthasone.

Le Tecvayli appartient à une nouvelle classe de médicaments à double action appelés anticorps bispécifiques. Ils agissent en liant les lymphocytes T immunitaires à une protéine présente sur les cellules myélomateuses, ce qui permet au système immunitaire de reconnaître et d'attaquer directement le cancer.

"Nous observons des réponses très profondes et un bénéfice clinique durable grâce à ces traitements. Cela s’inscrit dans une transformation beaucoup plus large qui touche les soins du myélome", a déclaré dans un communiqué le Dr C. Ola Landgren, chercheur au Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’université de Miami.

Les quelque 600 participants à l'essai, issus de 24 pays, souffraient d'un myélome multiple ayant récidivé après un à trois traitements antérieurs.

"Les patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire... sont confrontés à de mauvais pronostics et à des options thérapeutiques efficaces limitées", a déclaré le Dr Roberto Mina, responsable de l’étude au Winship Cancer Institute de l’université Emory à Atlanta.

"Ces résultats ont établi le traitement à base de teclistamab comme nouvelle norme de soins pour ces patients", a déclaré le Dr Mina.

Les chercheurs étudient actuellement si les anticorps bispécifiques devraient être administrés encore plus tôt au cours de l'évolution de la maladie.

Un éditorial du NEJM publié en même temps que l'étude indique qu'il s'agit d'"une avancée décisive".

Il a toutefois noté qu'"un paysage thérapeutique de plus en plus encombré" en matière de traitements du myélome signifie que "le choix du traitement dépendra probablement davantage des caractéristiques du patient, de l’accès et de l’enchaînement des traitements que des différences intrinsèques d’efficacité".

Le vaccin anticancéreux de Moderna réduit de moitié la récidive du mélanome

Les patients ayant reçu un vaccin expérimental à base d'ARNm de Moderna MRNA.O en association avec l'immunothérapie Keytruda de Merck MRK.N après une chirurgie pour un mélanome présentaient un risque de récidive nettement plus faible cinq ans plus tard que les patients ayant reçu le médicament seul, ont rapporté des chercheurs lors de l'ASCO.

Ils ont testé le vaccin, appelé intismeran, dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire en association avec Keytruda chez 107 patients. Cinquante autres patients ont reçu uniquement Keytruda, le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde.

L'intismeran est une immunothérapie personnalisée élaborée à partir des informations issues des tumeurs de chaque patient, qui vise à déclencher une réponse immunitaire contre des protéines anormales, appelées néoantigènes, produites par les cellules cancéreuses.

Au bout de cinq ans, aucun signe de cancer n'était observé chez 68,8 % des patients ayant suivi le traitement combiné, contre 49,1 % de ceux ayant reçu uniquement le Keytruda, dont le nom chimique est pembrolizumab, selon un rapport de l'étude également publié dans le Journal of Clinical Oncology .

Le taux de survie globale était de 92,2 % avec le vaccin et de 71,3 % sans celui-ci.

La thérapie combinée a réduit le risque de récidive de 49 % et le risque de métastases à distance de 59 %, ont rapporté les chercheurs.

"Notre étude apporte des preuves solides aux patients atteints de mélanome que le traitement par le vaccin intismeran, lorsqu’il est utilisé en association avec l’immunothérapie, peut réduire de manière démontrable leur risque de récidive du cancer et améliorer les résultats cliniques", a déclaré dans un communiqué la Dre Janice Mehnert, responsable de l’étude à la NYU Grossman School of Medicine.

"Nos résultats encouragent également les chercheurs en cancérologie du monde entier à penser que les vaccins à ARNm comme l’intismeran pourraient bien fonctionner en association avec l’immunothérapie pour d’autres cancers dont les taux élevés de mutations se sont avérés difficiles à cibler", a ajouté le Dr Mehnert.