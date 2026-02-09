 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 9 février
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Hims & Hers HIMS.N , un important fournisseur en ligne de médicaments contre l'obésité, a déclaré samedi qu'il cesserait de vendre une contrefaçon bon marché de la nouvelle version en pilule de son populaire médicament amaigrissant, le Wegovy, de Novo Nordisk NOVOb.CO , cédant ainsi à la pression des régulateurs fédéraux qui ont suggéré que le produit pourrait être illégal.

- Will Lewis, le directeur général et éditeur contesté du Washington Post, a démissionné , a annoncé la société samedi, quelques jours après que le journal a été largement critiqué pour avoir licencié des centaines de ses journalistes.

- Alors que la date limite de vendredi pour financer le département de la sécurité intérieure approche, les démocrates et les républicains ne semblaient pas plus proches dimanche d'un accord pour maintenir le département en activité.

