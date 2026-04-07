Actualités économiques du New York Times - 7 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que la proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs entre les États-Unis et l'Iran constituait un "pas important", mais il a averti qu'elle n'était "pas suffisante" à l'approche de la date limite de mardi soir fixée pour la conclusion d'un accord.

- Donald Trump a parlé avec les astronautes de la mission Artemis II quelques heures après que leur vaisseau spatial a tourné autour de la face cachée de la lune et les a emmenés plus loin de la Terre que n'importe quel humain.

- Bank of New York Mellon BK.N et la société de courtage Robinhood HOOD.O travailleront avec le gouvernement fédéral pour gérer les "comptes Trump", un système d'épargne à l'abri de l'impôt pour les enfants, a déclaré le département du Trésor.

- L'administration Trump a mis fin à plusieurs règlements en matière de droits civils visant à garantir les droits des étudiants transgenres à l'égalité des chances en matière d'éducation, obligeant les responsables des écoles à choisir de se conformer à l'interprétation du gouvernement des lois antidiscriminatoires fédérales ou à respecter les lois contradictoires des États.