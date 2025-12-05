 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 138,20
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actualités économiques du New York Times - 5 décembre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Warner Bros Discovery WBD.O a entamé des négociations exclusives avec Netflix NFLX.O en vue de vendre ses studios de cinéma et de télévision ainsi que le service de streaming HBO Max.

- Le gouvernement canadien a officiellement informé le constructeur automobile mondial Stellantis STLAM.MI que le transfert de la production de sa Jeep Compass d'une usine de la banlieue de Toronto vers l'Illinois signifiait que l'entreprise n'avait pas respecté les contrats couvrant des centaines de millions de dollars d'aide.

- La Food and Drug Administration américaine a déclaré que les gens devraient cesser d'utiliser certains types de capteurs de glycémie après que le fabricant, Abbott Diabetes Care, a averti que les produits défectueux pourraient être liés à au moins sept décès.

- Harvey, un fabricant de logiciels juridiques d'I.A., a annoncé qu'il avait levé 160 millions de dollars de nouveaux fonds à une valeur de 8 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
125,340 USD NYSE +0,02%
NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ -0,71%
STELLANTIS
10,184 EUR MIL 0,00%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert avec les paris sur la Fed
    information fournie par Reuters 05.12.2025 09:18 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent la publication d'une série de données économiques et attendent de découvrir si la Réserve fédérale américaine (Fed) va baisser ses taux la semaine prochaine. ... Lire la suite

  • La plage de Stone Town, en Tanzanie, le 24 octobre 2025 ( AFP / MARCO LONGARI )
    En Tanzanie, tourisme au ralenti après les massacres des élections
    information fournie par AFP 05.12.2025 09:18 

    Plages de sable blanc désertes, bateaux de plaisance désespérément amarrés dans les eaux turquoise de Zanzibar... En Tanzanie, la fréquentation touristique a fortement ralenti après les manifestations antipouvoir réprimées dans le sang il y a un mois. Le pays d'Afrique ... Lire la suite

  • Que choisir entre Ferrari ou Porsche ? ( Crédits photo: © medvedsky_kz -stock.adobe.com)
    Porsche ou Ferrari, sur quelle entreprise miser en bourse ?
    information fournie par Moneyvox 05.12.2025 09:18 

    Vous voulez diversifier votre portefeuille boursier ? Les deux grands constructeurs automobiles que sont Ferrari et Porsche sont cotés en bourse, respectivement depuis 2015 et 2022. Lequel préférer ? Plutôt Porsche ou Ferrari ? Avant d'acquérir des actions de l'un ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 05.12.2025 09:16 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse vendredi, poussées par les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), avant la publication d'un indicateur très attendu sur l'inflation aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank