Actualités économiques du New York Times - 5 décembre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Warner Bros Discovery WBD.O a entamé des négociations exclusives avec Netflix NFLX.O en vue de vendre ses studios de cinéma et de télévision ainsi que le service de streaming HBO Max.

- Le gouvernement canadien a officiellement informé le constructeur automobile mondial Stellantis STLAM.MI que le transfert de la production de sa Jeep Compass d'une usine de la banlieue de Toronto vers l'Illinois signifiait que l'entreprise n'avait pas respecté les contrats couvrant des centaines de millions de dollars d'aide.

- La Food and Drug Administration américaine a déclaré que les gens devraient cesser d'utiliser certains types de capteurs de glycémie après que le fabricant, Abbott Diabetes Care, a averti que les produits défectueux pourraient être liés à au moins sept décès.

- Harvey, un fabricant de logiciels juridiques d'I.A., a annoncé qu'il avait levé 160 millions de dollars de nouveaux fonds à une valeur de 8 milliards de dollars.