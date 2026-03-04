Actualités économiques du New York Times - 4 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le distributeur américain Target TGT.N prévoit de dépenser 2 milliards de dollars pour réorganiser ses magasins afin d'attirer davantage de clients, dans le cadre d'un plan de redressement mené par un nouveau directeur général qui tente de sortir le distributeur d'une longue période de baisse des ventes

- L'administration Trump a indiqué mardi qu'elle avait l'intention de renouveler sa défense des décrets qu'elle avait pris contre des cabinets d'avocats, un revirement brutal un jour après avoir demandé à un tribunal l'autorisation d'abandonner le combat.

- Les soldats des forces spéciales américaines conseillent et soutiennent les commandos équatoriens lors de raids menés dans tout le pays contre des installations présumées d'expédition de drogue et d'autres sites liés à la drogue.