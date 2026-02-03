Actualités économiques du New York Times - 3 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites dirigé par Elon Musk, a déclaré lundi qu'il avait acquis xAI , la société d'intelligence artificielle contrôlée par Musk, une mesure radicale visant à consolider son empire commercial alors qu'il est confronté à des questions sur le coût de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

- Waymo , la société de taxis autonomes détenue par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a déclaré lundi qu'elle avait levé 16 milliards de dollars pour financer ses projets d'expansion à l'échelle mondiale.

- Le président américain Donald Trump a lancé lundi une initiative de 12 milliards de dollars visant à renforcer les stocks nationaux de minéraux stratégiques essentiels , alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les composants clés de la technologie qui alimente les voitures, les ordinateurs et les téléphones.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis étaient parvenus à un accord commercial avec l'Inde qui réduirait certains des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations indiennes.