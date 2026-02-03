 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 3 février
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites dirigé par Elon Musk, a déclaré lundi qu'il avait acquis xAI , la société d'intelligence artificielle contrôlée par Musk, une mesure radicale visant à consolider son empire commercial alors qu'il est confronté à des questions sur le coût de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

- Waymo , la société de taxis autonomes détenue par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a déclaré lundi qu'elle avait levé 16 milliards de dollars pour financer ses projets d'expansion à l'échelle mondiale.

- Le président américain Donald Trump a lancé lundi une initiative de 12 milliards de dollars visant à renforcer les stocks nationaux de minéraux stratégiques essentiels , alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les composants clés de la technologie qui alimente les voitures, les ordinateurs et les téléphones.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis étaient parvenus à un accord commercial avec l'Inde qui réduirait certains des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations indiennes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,6900 USD NASDAQ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank