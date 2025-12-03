Actualités économiques du New York Times - 3 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Smartmatic et Fox News ont tous deux demandé à un juge new-yorkais de statuer en leur faveur dans une affaire de diffamation de 2,7 milliards de dollars portant sur de fausses allégations de fraude électorale diffusées par Fox lors de l'élection présidentielle américaine de 2020.

- Le marché des prédictions Kalshi a déclaré avoir levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table, ce qui a plus que doublé son évaluation à 11 milliards de dollars en l'espace d'environ deux mois.

- Eve Air Mobility, fondée par le brésilien Embraer

EMBJ3.SA , a déclaré qu'elle prévoyait d'équiper ses avions à batterie en cours de développement de moteurs électriques de poussée fabriqués par Beta Technologies BETA.N .

- Le procureur de la ville de San Francisco a intenté une action en justice contre les fabricants de produits alimentaires au sujet des aliments ultra-transformés, en faisant valoir que les coûts de traitement des maladies liées aux produits de ces entreprises ont été supportés par la population.