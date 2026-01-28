Actualités économiques du New York Times - 28 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- UPS UPS.N a déclaré qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois cette année dans le cadre d'un effort continu de réduction des coûts et de renforcement des bénéfices.

- Southwest Airlines LUV.N a déclaré mardi qu'elle avait officiellement mis fin à sa pratique de plusieurs décennies de sièges ouverts.

- Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a brusquement bloqué les agences de l'État et les universités publiques en les empêchant d'utiliser des visas de travailleurs étrangers qualifiés pour l'embauche.

- Microsoft MSFT.O prévoit en interne que la consommation d'eau de ses centres de données fera plus que doubler d'ici 2030 par rapport à 2020, y compris dans les endroits confrontés à des pénuries.