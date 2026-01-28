 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 28 janvier
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- UPS UPS.N a déclaré qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois cette année dans le cadre d'un effort continu de réduction des coûts et de renforcement des bénéfices.

- Southwest Airlines LUV.N a déclaré mardi qu'elle avait officiellement mis fin à sa pratique de plusieurs décennies de sièges ouverts.

- Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a brusquement bloqué les agences de l'État et les universités publiques en les empêchant d'utiliser des visas de travailleurs étrangers qualifiés pour l'embauche.

- Microsoft MSFT.O prévoit en interne que la consommation d'eau de ses centres de données fera plus que doubler d'ici 2030 par rapport à 2020, y compris dans les endroits confrontés à des pénuries.

Valeurs associées

MICROSOFT
480,6800 USD NASDAQ +2,21%
SOUTHWEST AIRLIN
41,350 USD NYSE -1,59%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,200 USD NYSE +0,23%
A lire aussi

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal central de Séoul, le 12 août 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )
    Corée du Sud: l'ex-première dame Kim Keon Hee condamnée à 20 mois de prison pour corruption
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:38 

    Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024. "La prévenue est condamnée à un an et huit ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Minneapolis: un conseiller de Trump suggère des manquements de la part des policiers fédéraux
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:23 

    Un conseiller du président américain, Donald Trump, a évoqué pour la première fois mardi de possibles manquements au "protocole" de la part des policiers fédéraux de l'immigration lors de la mort par balles d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, pendant des protestations ... Lire la suite

