Actualités économiques du New York Times - 25 novembre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé lundi que deux grandes études n'ont pas réussi à trouver d'effet du médicament semaglutide sur la cognition et le fonctionnement chez les personnes souffrant de déficience cognitive légère, un stade précoce de la maladie d'Alzheimer ou de la démence.

- Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a déclaré qu'il exigerait désormais de ses examinateurs financiers qu'ils récitent un serment d'humilité aux entreprises avant d'entamer un examen.

- Le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté une invitation de son homologue chinois Xi Jinping à se rendre à Pékin en avril. Cela s'est produit alors que les deux dirigeants ont discuté de plusieurs questions majeures entre leurs nations, notamment Taïwan, la guerre en Ukraine et les achats chinois de soja américain.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

