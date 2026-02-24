Actualités économiques du New York Times - 24 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- FedEx FDX.N a intenté un procès au gouvernement américain pour récupérer les remboursements sur les tarifs douaniers d'urgence de Trump annulés par la Cour suprême, devenant ainsi l'une des nombreuses entreprises qui devraient maintenant demander des remboursements.

- Le Pentagone a convoqué le directeur général de Anthropic, Dario Amodei, pour faire pression sur l'entreprise afin qu'elle assouplisse les restrictions en matière d'IA pour une utilisation militaire classifiée, dans le cadre d'accords plus larges avec xAI et Google.

- Les enquêteurs de Binance ont découvert 1,7 milliard de dollars de flux de crypto-monnaies vers des entités liées à l'Iran, mais plusieurs d'entre elles ont été suspendues par la suite, la bourse cherchant à limiter les retombées malgré des violations antérieures des sanctions.

- L'administration Trump se démène pour reconstruire son régime tarifaire après que la Cour suprême a annulé des droits de douane clés, se tournant vers des lois commerciales plus lentes et plus complexes qui pourraient remodeler les gagnants et les perdants à l'échelle mondiale.