Actualités économiques du New York Times - 24 décembre

- Un juge fédéral a empêché **le** Texas d'appliquer une nouvelle loi de l'État qui exige que les entreprises qui gèrent des magasins d'applications, comme Apple AAPL.O et Google GOOGL.O , vérifient l'âge des utilisateurs.

- L'administration Trump **a interdit** cinq régulateurs technologiques européens d'entrer aux États-Unis, a déclaré **le** secrétaire d'État Marco Rubio, les accusant d'être impliqués dans la censure en ligne des Américains.

- Un reportage de "60 Minutes " sur une méga-prison salvadorienne hébergeant des migrants expulsés par les États-Unis s'est répandu en ligne, après que CBS News a retiré la séquence avant sa diffusion prévue le dimanche, affirmant qu'il fallait davantage de reportages.

- Une coalition de 19 États a intenté un procès pour bloquer le plan de l'administration Trump visant à supprimer le financement fédéral des hôpitaux fournissant des soins liés au genre pour les mineurs, une politique qui fermerait effectivement tout fournisseur de soins de santé qui ne se conformerait pas à cette politique.