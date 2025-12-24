 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 24 décembre
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge fédéral a empêché **le** Texas d'appliquer une nouvelle loi de l'État qui exige que les entreprises qui gèrent des magasins d'applications, comme Apple AAPL.O et Google GOOGL.O , vérifient l'âge des utilisateurs.

- L'administration Trump **a interdit** cinq régulateurs technologiques européens d'entrer aux États-Unis, a déclaré **le** secrétaire d'État Marco Rubio, les accusant d'être impliqués dans la censure en ligne des Américains.

- Un reportage de "60 Minutes " sur une méga-prison salvadorienne hébergeant des migrants expulsés par les États-Unis s'est répandu en ligne, après que CBS News a retiré la séquence avant sa diffusion prévue le dimanche, affirmant qu'il fallait davantage de reportages.

- Une coalition de 19 États a intenté un procès pour bloquer le plan de l'administration Trump visant à supprimer le financement fédéral des hôpitaux fournissant des soins liés au genre pour les mineurs, une politique qui fermerait effectivement tout fournisseur de soins de santé qui ne se conformerait pas à cette politique.

Valeurs associées

ALPHABET-A
314,3500 USD NASDAQ +1,48%
APPLE
272,3600 USD NASDAQ +0,51%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,5355 USD NASDAQ -0,55%
A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:46 

    La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite

  • ( AFP / DAVID GRAY )
    L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 09:41 

    La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite

  • Un logo BP dans une station-service à Londres
    BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:26 

    BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël. À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%. ... Lire la suite

