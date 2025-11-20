 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 795,91
+2,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actualités économiques du New York Times - 20 novembre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 07:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il allait rendre le contrôle du fabricant de puces Nexperia à sa société mère chinoise, dans un effort pour apaiser les tensions qui avaient éclaté après que les Pays-Bas ont été pris dans un bras de fer entre Washington et Pékin sur les chaînes d'approvisionnement en produits électroniques.

- Se rangeant du côté de l'administration Trump, une cour d'appel américaine a bloqué l'ordonnance d'un juge qui avait limité la manière dont les agents de l'ICE pouvaient utiliser des gaz lacrymogènes et d'autres armes sur les personnes qui protestaient contre les mesures de répression de l'immigration à Chicago.

- Zohran Mamdani, qui s'est présenté à la mairie de New York en partie sur la promesse de tenir tête au président Trump, rencontrera le président à la Maison Blanche vendredi, quelques semaines avant d'entrer en fonction.

- Yann LeCun, un scientifique pionnier qui a dirigé les efforts de recherche en intelligence artificielle de Meta META.O pendant plus d'une décennie, quitte l'entreprise pour créer sa propre start-up, a-t-il déclaré.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
590,3200 USD NASDAQ -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank