Actualités économiques du New York Times - 20 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il allait rendre le contrôle du fabricant de puces Nexperia à sa société mère chinoise, dans un effort pour apaiser les tensions qui avaient éclaté après que les Pays-Bas ont été pris dans un bras de fer entre Washington et Pékin sur les chaînes d'approvisionnement en produits électroniques.

- Se rangeant du côté de l'administration Trump, une cour d'appel américaine a bloqué l'ordonnance d'un juge qui avait limité la manière dont les agents de l'ICE pouvaient utiliser des gaz lacrymogènes et d'autres armes sur les personnes qui protestaient contre les mesures de répression de l'immigration à Chicago.

- Zohran Mamdani, qui s'est présenté à la mairie de New York en partie sur la promesse de tenir tête au président Trump, rencontrera le président à la Maison Blanche vendredi, quelques semaines avant d'entrer en fonction.

- Yann LeCun, un scientifique pionnier qui a dirigé les efforts de recherche en intelligence artificielle de Meta META.O pendant plus d'une décennie, quitte l'entreprise pour créer sa propre start-up, a-t-il déclaré.