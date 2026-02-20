 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 20 février
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

-Les États-Unis et l'Indonésie ont signé un accord commercial qui prévoit des droits de douane de 19 % sur les produits indonésiens, tandis que Jakarta a accepté de lever les barrières sur plus de 99 % des importations américaines.

- Le président américain Donald Trump envisage un pacte commercial nord-américain qui exclurait le Canada, alors que ses conseillers mettent en garde contre des changements radicaux à l'accord existant avec le Mexique et le Canada qui pourraient perturber le commerce transfrontalier et mettre Ottawa sur la touche.

- Blue Owl OWL.N a provoqué de nouvelles secousses sur le marché du crédit privé après avoir annoncé que les investisseurs de certains de ses fonds ne seraient plus autorisés à demander des rachats à taux fixe, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la liquidité de ce secteur en pleine expansion.

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
11,580 USD NYSE -5,85%
