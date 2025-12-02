Actualités économiques du New York Times - 2 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Apple AAPL.O a nommé Amar Subramanya, chercheur chevronné, au poste de vice-président de l'IA, en remplacement de John Giannandrea.

- Le fabricant de ChatGPT OpenAI a pris une participation dans Thrive Holdings dans le cadre d'un partenariat visant à intégrer l'intelligence artificielle dans des secteurs traditionnels tels que la comptabilité et les services informatiques, ont déclaré les deux entreprises.

- Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé un accord pour garantir des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques et les technologies médicales britanniques en échange d'une augmentation des dépenses de la Grande-Bretagne en médicaments et d'une révision de la manière dont elle évalue les médicaments.

- Pace Gallery avec Emmanuel Di Donna de Di Donna Galleries et David Schrader, vice-président exécutif et président des ventes privées mondiales chez Sotheby's, ont annoncé le lancement de Pace Di Donna Schrader Galleries - ou PDS - une entreprise boutique qui vise à opérer à l'échelle mondiale à partir d'un nouvel espace dans l'Upper East Side.