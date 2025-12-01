Actualités économiques du New York Times - 1er décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Des responsables américains et ukrainiens ont tenu dimanche des discussions que les deux parties ont qualifiées de productives au sujet d'un accord de paix avec la Russie. Le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé son optimisme au sujet des progrès réalisés malgré les difficultés rencontrées pour mettre un terme à la guerre qui dure depuis plus de trois ans.

- Le film d'animation de Walt Disney DIS.N "Zootopie 2" a enregistré des ventes de billets estimées à 556 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis, donnant ainsi un bon coup d'envoi à la période cruciale des fêtes de fin d'année pour le cinéma hollywoodien.

- Le républicain Mike Turner et les démocrates du Congrès ont suggéré que les responsables militaires américains pourraient avoir commis un crime de guerre dans le cadre de l'offensive du président Trump contre les bateaux dans les Caraïbes, après qu'un reportage a indiqué que lors d'une de ces attaques, une frappe de suivi a été ordonnée pour tuer les survivants.