  Aide
Actualités économiques du New York Times - 1er décembre
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Des responsables américains et ukrainiens ont tenu dimanche des discussions que les deux parties ont qualifiées de productives au sujet d'un accord de paix avec la Russie. Le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé son optimisme au sujet des progrès réalisés malgré les difficultés rencontrées pour mettre un terme à la guerre qui dure depuis plus de trois ans.

- Le film d'animation de Walt Disney DIS.N "Zootopie 2" a enregistré des ventes de billets estimées à 556 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis, donnant ainsi un bon coup d'envoi à la période cruciale des fêtes de fin d'année pour le cinéma hollywoodien.

- Le républicain Mike Turner et les démocrates du Congrès ont suggéré que les responsables militaires américains pourraient avoir commis un crime de guerre dans le cadre de l'offensive du président Trump contre les bateaux dans les Caraïbes, après qu'un reportage a indiqué que lors d'une de ces attaques, une frappe de suivi a été ordonnée pour tuer les survivants.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

WALT DISNEY
104,400 USD NYSE +0,95%
  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Négociations sur l'Ukraine: Zelensky reçu par Macron, Trump fait part de son optimisme
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:47 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. ... Lire la suite

  • Des piétons passent devant le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    Japon: Le gouverneur de la BoJ ouvre la porte à une hausse des taux en décembre
    information fournie par Reuters 01.12.2025 09:41 

    La Banque du Japon (BoJ) examinera les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, a déclaré lundi le gouverneur Kazuo Ueda, donnant le signal le plus fort à ce jour d'un possible relèvement des coûts d'emprunt ... Lire la suite

  • Une photo fournie par la présidence libanaise montre l'arrivée du pape Leo XIV au palais présidentiel, le 30 novembre 2025 ( Lebanese Presidency / - )
    Au Liban, le pape apporte l'espoir et appelle à l'unité
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:39 

    Rencontre interreligieuse, discours aux jeunes et au clergé: Léon XIV devrait porter un message d'espoir et d'unité aux Libanais lundi, au deuxième jour de sa visite dans ce pays multiconfessionnel. Dès le matin, des milliers de fidèles enthousiastes se pressent ... Lire la suite

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 09:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

