Actualités économiques du New York Times - 18 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le procureur général de l'Arizona a déposé des accusations criminelles mardi contre Kalshi, le marché des prédictions à croissance rapide, accusant la société d'exploiter une entreprise de jeu illégale et d'intensifier une bataille juridique de longue date entre les États et les sites Web.

- Lors d'une conférence d'investisseurs mardi, les dirigeants de la plupart des grandes compagnies aériennes américaines ont déclaré que la forte demande de voyages compensait les effets des tempêtes hivernales et la forte augmentation du coût du kérosène depuis le début de la guerre en Iran.

- Le juge Royce C. Lamberth du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a ordonné à plus de 1 000 journalistes à temps plein et au personnel de soutien du groupe de presse Voice of America de reprendre le travail d'ici le 23 mars et de reprendre les opérations de diffusion. La décision du juge exclut les employés sous contrat.

- Le gouvernement américain a déclaré mardi qu'il avait considéré la société d'intelligence artificielle Anthropic comme un "risque inacceptable" pour la sécurité nationale parce que la start-up pourrait désactiver ou modifier sa technologie pour servir ses propres intérêts, plutôt que les priorités du pays, en temps de guerre.