Actualités économiques du New York Times - 17 février

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Warner Bros Discovery WBD.O envisage de rouvrir les négociations de vente avec le studio hollywoodien rival Paramount Skydance PSKY.O après avoir reçu la dernière offre modifiée de son prétendant hostile.

- Anderson Cooper quitte l'émission "60 Minutes" de CBS News après près de deux décennies, dans le cadre du dernier remaniement de personnel qui a touché le célèbre magazine d'information et la chaîne.

- L'Agence américaine de protection de l'environnement a déclaré jeudi que les constructeurs automobiles ne recevraient plus de crédits d'émissions pour l'installation de moteurs "stop-start", mettant ainsi fin à une incitation longtemps utilisée pour la technologie qui arrête les véhicules à l'arrêt complet et les fait redémarrer lorsque le conducteur relâche le frein.

- Thomas J. Pritzker, héritier milliardaire de la fortune des hôtels Hyatt, a quitté son poste de président exécutif de Hyatt Hotels Corporation H.N lundi.