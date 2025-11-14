Actualités économiques du New York Times - 14 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un rapport des services de renseignement du Pentagone indique que la Chine pourrait essayer d'acquérir la technologie avancée des F-35 en Arabie saoudite si l'administration Trump vend des avions à réaction au royaume.

- L'administration Trump prépare de larges exemptions à certains droits de douane afin d'atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires qui a provoqué l'inquiétude des consommateurs américains.

- Les travailleurs de Boeing BA.N dans la région de St. Louis ont approuvé un nouveau contrat , mettant fin à une grève qui a commencé il y a plus de trois mois.

- Plus de 1 000 travailleurs de Starbucks SBUX.O dans environ 65 magasins à travers les États-Unis ont rejoint une grève lors de la "Journée de la tasse rouge"