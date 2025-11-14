 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 14 novembre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un rapport des services de renseignement du Pentagone indique que la Chine pourrait essayer d'acquérir la technologie avancée des F-35 en Arabie saoudite si l'administration Trump vend des avions à réaction au royaume.

- L'administration Trump prépare de larges exemptions à certains droits de douane afin d'atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires qui a provoqué l'inquiétude des consommateurs américains.

- Les travailleurs de Boeing BA.N dans la région de St. Louis ont approuvé un nouveau contrat , mettant fin à une grève qui a commencé il y a plus de trois mois.

- Plus de 1 000 travailleurs de Starbucks SBUX.O dans environ 65 magasins à travers les États-Unis ont rejoint une grève lors de la "Journée de la tasse rouge"

Valeurs associées

BOEING CO
194,570 USD NYSE -0,48%
STARBUCKS
86,4400 USD NASDAQ -0,94%
A lire aussi

  • Des personnes se réfugient dans un parking souterrain pendant des frappes de missiles et de drones russes à Kyiv
    L'Ukraine signale une attaque russe "massive" contre la capitale Kyiv
    information fournie par Reuters 14.11.2025 07:22 

    L'armée russe a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" avec des drones et des missiles contre Kyiv, ont déclaré les autorités ukrainiennes, indiquant que des bâtiments résidentiels ont été ciblés et signalant des explosions et des incendies ... Lire la suite

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    La capitale ukrainienne ciblée par une vaste attaque russe
    information fournie par AFP 14.11.2025 07:21 

    La capitale ukrainienne Kiev a subi une vaste attaque russe vendredi matin qui a endommagé une trentaine d'immeubles, ont annoncé les autorités locales, tandis que Moscou a indiqué avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire. "Les Russes frappent ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Risque de correction sous les résistances
    TOTALENERGIES : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 14.11.2025 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 14.11.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM ... Lire la suite

