Actualités économiques du New York Times - 13 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Honda 7267.T a déclaré qu'il abandonnerait les plans pour trois modèles électriques qu'il avait prévu de produire aux États-Unis et qu'il enregistrerait sa première perte annuelle depuis qu'il est entré en bourse en 1957.

- L'administration Trump devrait lancer dès jeudi une vaste enquête commerciale qui visera des dizaines de pays en raison de leur politique en matière de commerce de marchandises fabriquées avec du travail forcé.

- Les États-Unis ont temporairement levé les sanctions sur le pétrole russe qui se trouve actuellement en mer, ce qui permet de l'expédier à des acheteurs du monde entier.

- La Réserve fédérale et d'autres régulateurs financiers publieront bientôt des propositions visant à assouplir certaines règles prévues sur la quantité de capital que les banques doivent détenir en réserve pour atténuer les risques.