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Actualités économiques du New York Times - 12 mai
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 06:40

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Byron Allen, l'humoriste devenu entrepreneur, acquiert une participation majoritaire dans BuzzFeed BZFD.O , tandis que le cofondateur Jonah Peretti quitte son poste de directeur général.

- Le président américain Donald Trump a proposé de suspendre la taxe fédérale sur l'essence jusqu'à ce que les prix baissent.

- Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., fait pression pour que des scientifiques du gouvernement et des prestataires de données fédéraux examinent sa théorie selon laquelle les vaccins contribueraient à alimenter une épidémie de maladies chroniques.

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est engagé à prendre le contrôle total de British Steel, un an après la première intervention du gouvernement visant à maintenir ses activités.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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