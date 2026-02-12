 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 12 février
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Il y a quelques mois, le géant de l'alimentation Kraft Heinz KHC.O avait un plan pour augmenter ses ventes. Il s'agissait de scinder en deux sociétés distinctes, mais mercredi, les dirigeants de Kraft Heinz ont dévoilé un nouveau plan pour stimuler les ventes et la société resterait pour l'instant une seule entité.

- Les bénéfices ont augmenté chez McDonald's MCD.N , le géant de la restauration rapide s'étant concentré sur les clients soucieux des prix, mais il a annoncé qu'il réduirait son soutien financier aux franchisés.

- Mercredi, la Food and Drug Administration (FDA) a fait marche arrière sur son refus d'examiner le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna MRNA.O , tout en défendant publiquement de manière inhabituelle ses décisions en matière d'approbation de médicaments.

- Le Premier ministre indien Narendra Modi a obtenu une forte réduction des droits de douane élevés, mais ses détracteurs affirment qu'il a sapé la souveraineté de l'Inde et affaibli les agriculteurs du pays.

