Activité du premier semestre 2023

Production en part M&P au premier semestre 2023 : 27 406 bep/j, en hausse de 5% par rapport au second semestre 2022

o Production en part M&P de 15 779 b/j au Gabon, en hausse de 2% par rapport au second semestre 2022

o Production en part M&P de 3 763 b/j en Angola, en hausse de 5% par rapport au second semestre 2022

o Production de gaz en part M&P de 47,2 Mpc/j en Tanzanie, en augmentation de 12% par rapport au second semestre 2022

Production valorisée de 289 M$ et chiffre d’affaires de 299 M$ au premier semestre 2023

o Prixdeventemoyendel’huilede74,8$/bsurlapériode,enbaissede17%parrapport au second semestre 2022 (90,5 $/b)

o Contribution des activités de forage de 11 M$ pour le semestre

Revue du portefeuille d’actifs afin d’optimiser l’allocation du capital

o En Angola, obtention jusqu’en 2040 de l’extension de la licence du Bloc 3/05; termes

fiscaux améliorés en cours de validation

o En Namibie, décision prise de ne pas demander le renouvellement des licences d’exploration PEL 44 et PEL 45 qui ont expiré le 15 juin 2023

o Discussions en court avec les autorités tanzaniennes en vue de l’approbation de l’acquisition de Wentworth Resources; finalisation de l’opération désormais attendue au second semestre 2023

Bilan solide et restitution de la valeur créée aux actionnaires

o Dette nette de 178 M$ au 30 juin 2023, en baisse de 21 M$ sur le semestre (200 M$ au 31 décembre 2022)

o Dividende de 0,23€ par action (49 M$) payé début juillet