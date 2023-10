Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Activision Blizzard: la transaction avec Ubisoft finalisée information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce aujourd'hui la finalisation de la transaction avec Activision Blizzard, celle-ci prévoyant que Ubisoft obtienne les droits de streaming cloud pour ' Call of Duty ' et tous les autres jeux d'Activision Blizzard qui sortiront au cours des 15 prochaines années. ' Ces droits existeront à perpétuité ', souligne Ubisoft.



La finalisation de l'opération intervient après que la CMA (l'Autorité de la concurrence et des marchés) a approuvé l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft (à l'exclusion des droits de streaming cloud hors EEE) et après la confirmation par Microsoft de la finalisation de cette opération avec Activision Blizzard.



' Chez Ubisoft, nous sommes fermement convaincus du fort potentiel du marché du cloud gaming dans les années à venir ', a expliqué Yves Guillemot, co-fondateur et directeur d'Ubisoft.



' Maintenant que la transaction est finalisée, nous allons commencer à travailler sur les aspects opérationnels du transfert de ces jeux sur Ubisoft+, notre service d'abonnement et notre écosystème de distribution exclusifs ', a-t-il ajouté.