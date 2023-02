Actions thématiques : tirer parti des tendances de long terme

Table ronde sur les actions thématiques

Comprendre et adresser les enjeux de notre société, accompagner les grandes tendances qui façonnent l'économie pour plusieurs décennies, donner du sens à ses investissements : la gestion actions thématiques répond à des problématiques structurelles, créatrices de valeur sur le long terme. De plus en plus plébiscitée par les clients, elle a démontré sa capacité à offrir des opportunités à différentes étapes du cycle économique. Pionnier dans ce domaine avec le lancement d'une stratégie actions santé dès 1985, le Groupe Edmond de Rothschild dispose d'une gamme de fonds diversifiée, innovante, porteuse de convictions affirmées et avec une forte dimension durable, complétée ces dernières années par des stratégies liées au Big Data ou encore au capital humain.

Comment vos stratégies se distinguent-elles dans l'univers de la gestion thématique ?

Jacques-Aurélien Marcireau : Notre stratégie liée au Big Data propose une approche unique. Pour bénéficier du potentiel de création de valeur de la donnée dans tous les secteurs économiques, nous avons mis en place une méthodologie transversale. Nous pouvons ainsi être positionnés jusqu'à 49 % sur des sociétés non technologiques. Nous avons développé, pour cette catégorie de valeurs, un filtre technologique de sélection propriétaire permettant d'analyser leur stratégie numérique et les efforts à déployer. Une quinzaine de facteurs, tels que le montant des investissements, nous permettent de se faire une idée de l'effort que doit déployer une société pour mettre en oeuvre sa transformation numérique. L'analyse fondamentale est cruciale.

