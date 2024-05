Actions : "Nous observons des opportunités sélectives en Chine"

Elizabeth Kwik, directrice des investissements pour les actions asiatiques chez abrdn (crédit : dr)

Pensez-vous que les actions chinoises soient entrées dans un marché haussier à long terme ?

Nous pensons qu'il est trop tôt pour se prononcer. À ce stade, nous observons un certain niveau de FOMO (« Fear of missing out »), chez les investisseurs retournant vers la Chine, en raison de signaux plus favorables du gouvernement pour l'économie, après un retrait significatif en janvier. Nous nous attendons à un regain d'intérêt accru une fois que l'élan de reprise se sera renforcé dans tous les secteurs de l'économie, y compris dans un secteur immobilier en difficulté. Un soutien politique plus important, via des dépenses fiscales plus élevées que prévu, et un soutien accru au marché immobilier contribueraient grandement à remonter le moral des habitants.

Plus récemment, le gouvernement a indiqué qu'il se concentrera sur la liquidation des stocks dans le secteur immobilier, bien qu'il n'ait pas encore détaillé comment il compte la financer. Même si nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un changement radical de politique, les nouvelles de plus en plus positives renforcent le moral des Chinois, faisant récemment grimper le cours des actions dans les secteurs immobilier et financier. De notre point de vue, la situation n'a pas fondamentalement changé et de nombreux promoteurs immobiliers demeurent toujours confrontés à des situations difficiles.

Globalement, nous souhaiterions voir des signes plus concrets d'une reprise durable de l'économie, bien que le rebond actuel ait bénéficié d'un soutien général après la réunion du politburo d'avril du gouvernement, qui a constaté « davantage d'efforts pour coordonner l'étude des mesures politiques visant à liquider les stocks de logements existants et d'optimiser le développement de nouveaux logements », reflétant la volonté persistante du gouvernement de traiter les risques liés au secteur immobilier.

Les entreprises ayant publié leurs résultats annuels et ceux du premier trimestre 2024 en avril, nous avons constaté une amélioration notable en termes de pourcentage de résultats dépassant ou étant conformes aux attentes du trimestre précédent (quatrième trimestre 2023), signe encourageant que nous sommes proches d'un creux et que les bénéfices ont mieux résisté que prévu par le marché.

L'accélération de la reprise et l'apparition de nouveaux signes de stabilité dans le secteur de l'immobilier devraient contribuer à relancer la croissance économique ainsi que les perspectives et les bénéfices des entreprises et, par conséquent, soutenir les marchés boursiers continentaux.

Certains géants technologiques chinois ont publié des résultats mitigés. Selon vous, quelle sera la tendance des valeurs technologiques à l'avenir ? Avez-vous des conseils en termes d'investissement ?

À long terme, nous estimons que les objectifs politiques du gouvernement en matière de localisation, d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts, de développement de l'innovation et d'aide à la croissance économique seront favorables aux secteurs de la technologie, de l'internet et du commerce électronique. Sur le plan numérique, l'intégration croissante dans le cadre de l'adoption généralisée de la technologie présage un avenir prometteur pour les acteurs du commerce électronique, de la cybersécurité et data centers soutenant soutenant les services cloud. La cybersécurité et la sécurité des données sont également des éléments importants en matière de sécurité nationale, ce qui devrait contribuer à renforcer davantage la localisation et l'autosuffisance, dans un contexte où la géopolitique, sous forme de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, continue de peser sur le secteur technologique notamment. L'administration du président américain Joe Biden a déjà augmenté les droits de douane sur diverses importations chinoises, y compris les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Du point de vue de l'investissement en général, nous observons des opportunités sélectives en Chine à l'heure actuelle. Au cours de l'année dernière, nous avons repositionné notre exposition à la Chine et ajouté de manière sélective des sociétés où nous voyons une forte visibilité des bénéfices et des valorisations attrayantes. Nous prévoyons un avenir prometteur pour les entreprises chinoises capables de s'adapter à l'évolution des cadres réglementaires et de s'aligner sur les objectifs politiques dans des domaines tels que la «premiumisation», l'innovation numérique, les technologies vertes, l'accessibilité aux services de santé et l'amélioration des moyens de subsistance.”