Actions: Indosuez Wealth Management prévoit une tendance positive en 2024

(AOF) - "Du côté des marchés actions, la tendance devrait rester positive en 2024", annonce Indosuez Wealth Management, jugeant que trois thèmes clés devraient dominer le marché, à savoir l’intelligence artificielle emmenée par les " 7 Magnifiques" (Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon) et leur résistance à la hausse des taux, ainsi que la transition énergétique et la démondialisation. Au niveau géographique, la domination des Etats-Unis devrait être confortée alors que les acteurs clés de l’IA et plus largement les entreprises de croissance sont situées aux Etats-Unis.

Le gérant estime plus globalement que la transition énergétique "représente une opportunité majeure pour les investisseurs conscients des défis et des avantages à long terme", même si les risques existent à plus court terme.