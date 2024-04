Actions européennes: Candriam prône une approche défensive et vise la santé

(AOF) - Les actions européennes restent relativement attractives, même en tenant compte d’une croissance modérée des bénéfices. C’est ce qu’affirme Geoffroy Goenen, “head of fundamental european equity management” chez Candriam. Il souligne que le ratio cours-bénéfices à 12 mois se situe en dessous de 13, dans le bas de sa fourchette historique. Le broker prône une approche équilibrée à tendance défensive, "une note positive semblant toujours justifiée pour le secteur défensif de la santé": bonne visibilité et impact positif de la hausse des activités de fusions et acquisitions.

Les valorisations des valeurs santé lui semblent "attrayantes dans une période de ralentissement de la croissance économique".

Si l'énergie et l'immobilier tirent les prévisions de bénéfices vers le bas, les matériaux, l'industrie et la santé "figurent parmi les secteurs qui devraient enregistrer les meilleures performances dans l'année à venir".