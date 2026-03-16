Actions et positions politiques du Secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., en matière de vaccins

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(Modification de la date, mise à jour des paragraphes 1 et 2 pour ajouter la décision du juge fédéral)

Un juge américain a bloqué lundi des éléments clés des efforts déployés par le Secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins, y compris une mesure visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants.

Le juge du district de Boston, Brian Murphy, s'est rangé du côté des groupes médicaux qui ont déclaré que les autorités de réglementation sanitaire avaient agi de manière illégale et ont prévenu que ces changements nuiraient aux taux de vaccination et à la santé publique.

Voici quelques-unes des mesures politiques relatives aux vaccins prises sous la direction de Kennedy:

RECOMMANDATIONS DE LA FDA POUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX Date de l'annonce: 13 mars 2025 Détails: La FDA recommande de manière indépendante des souches de virus pour les vaccins antigrippaux 2025-26 après avoir annulé la réunion prévue de son comité consultatif indépendant et publié la décision suite à un examen inter-agences à huis clos.

ÉTUDES SUR LES TOXINES ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L'AUTISME Date de l'annonce: 16 avril 2025 Détails: Kennedy prévoit une série d'études sur les liens entre l'autisme et les facteurs environnementaux, notamment les moisissures, l'air, l'eau et l'alimentation. Il a affirmé, sans aucune preuve scientifique, que les "toxines environnementales" sont responsables de l'augmentation des taux d'autisme chez les enfants aux États-Unis.

LANCEMENT D'UN PROJET SUR L'AUTISME AUX ÉTATS-UNIS UTILISANT LES DONNÉES DE MEDICARE ET MEDICAID Date de l'annonce: 7 mai 2025 Détails: Les agences fédérales vont créer une base de données pour rechercher les causes de l'autisme, en se concentrant sur les données Medicare et Medicaid, dans le cadre d'un effort plus large visant à explorer les liens potentiels entre les vaccins et l'autisme que Kennedy a précédemment promu contrairement aux preuves scientifiques.

LA FDA RENFORCE LES EXIGENCES RELATIVES AU VACCIN COVID-19 Date de l'annonce: 20 mai 2025 Détails: La FDA prévoit de nouveaux essais pour les rappels annuels de COVID-19, en les limitant aux adultes plus âgés et aux personnes présentant un risque de maladie grave. Ce changement s'aligne sur les perspectives internationales en matière de stratégies de vaccination contre le virus COVID.

LES ETATS-UNIS ABANDONNENT LA RECOMMANDATION DU VACCIN COVID POUR LES ENFANTS EN BONNE SANTÉ ET LES FEMMES ENCEINTES Date de l'annonce: 27 mai 2025 Détails: Les États-Unis cessent de recommander la vaccination systématique contre le virus COVID pour les femmes enceintes et les enfants en bonne santé, contournant ainsi le processus consultatif traditionnel du CDC et s'attirant les critiques des groupes médicaux.

ANNULATION DU CONTRAT MODERNA POUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE Date de l'annonce: 28 mai 2025 Détails: L'administration Trump annule un contrat avec Moderna MRNA.O pour le développement tardif de son vaccin contre la grippe aviaire dans le contexte d'une épidémie aux États-Unis, estimant qu'il ne répondait pas aux normes scientifiques.

KENNEDY DÉMANTÈLE LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LES VACCINS Date de l'annonce: 9 juin 2025 Détails: Kennedy renvoie tous les membres du comité consultatif des vaccins du CDC, qui recommande la manière dont les vaccins sont utilisés et par qui, en promettant de restaurer la confiance du public dans les agences de santé. Les scientifiques et les experts affirment que ces changements mineraient la confiance du public dans les agences de santé.

ROBERT F. KENNEDY JR. REMPLACE LES MEMBRES LICENCIÉS DU GROUPE D'EXPERTS DU CDC Date de l'annonce: 11 juin 2025 Détails: Kennedy nomme huit membres d'un groupe clé de conseillers en matière de vaccins, dont plusieurs ont plaidé contre les vaccins, après avoir brusquement congédié les 17 membres du comité d'experts indépendant.

KENNEDY ACCEPTE LA RECOMMANDATION DU GROUPE D'EXPERTS SUR LES VACCINS DE SUPPRIMER LE THIMÉROSAL DES VACCINS ANTIGRIPPAUX AUX ÉTATS-UNIS Date de l'annonce: 23 juillet 2025 Détails: LesÉtats-Unis cesseront de distribuer tous les vaccins antigrippaux contenant du thimérosal, un conservateur à base de mercure, car Kennedy accepte la recommandation formulée en juin par le nouveau groupe d'experts sur les vaccins, trié sur le volet, .

Le thimérosal est un composé utilisé pour prévenir la contamination des flacons multidoses et a été jugé sûr par les principales agences de santé.

LE CDC EXCLUT DES EXPERTS DES GROUPES CHARGÉS D'ÉLABORER LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE VACCINS Date du rapport: 31 juillet 2025 Détails: Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé aux groupes de médecins, aux professionnels de la santé publique et aux experts en maladies infectieuses qu'ils ne seraient plus invités à participer à l'examen des données relatives aux vaccins et à l'élaboration de recommandations, selon Bloomberg News .

LE HHS MET UN TERME AU DÉVELOPPEMENT DE VACCINS À ARNM Date de l'annonce: 8 août 2025 Détails: Le ministère américain de la santé et des services sociaux a annoncé qu'il mettrait fin aux activités de développement de vaccins à ARNm dans le cadre de son unité de recherche biomédicale. Selon une étude publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases, cette technologie a servi de base aux vaccins COVID largement utilisés pendant la pandémie et qui ont permis de sauver des millions de vies dans le monde.

LES ETATS-UNIS ORDONNENT A VAXART D'ARRETER L'ESSAI COVID EN RAISON DE L'ABANDON DU DÉVELOPPEMENT DE VACCINS À ARNM Date de l'annonce: 13 août 2025 Détails: Vaxart VXRT.PK a déclaré avoir reçu l'ordre d'arrêter les travaux de sélection et de recrutement pour son essai de phase intermédiaire évaluant un vaccin COVID-19 de nouvelle génération, rejoignant ainsi de nombreuses sociétés de biotechnologie qui ont perdu le financement du gouvernement pour leurs programmes de vaccins. En 2024, le gouvernement a accordé à Vaxart jusqu'à 453 millions de dollars pour l'étude de son vaccin.

LE CDC AMÉRICAIN DÉSIGNE UN SCEPTIQUE DES VACCINS POUR DIRIGER LE COMITÉ COVID

Date d'annonce: 25 août 2025

Détails: Le CDC a choisi Retsef Levi, membre de son groupe d'experts sur les vaccins, pour diriger son groupe de travail sur l'immunisation COVID-19, a déclaré à Reuters un porte-parole du département de la santé.

Retsef Levi avait critiqué les vaccins à ARNm, affirmant qu'ils pouvaient causer de graves dommages et des décès, en particulier chez les enfants, et avait demandé leur retrait immédiat. Le groupe de travail sur l'immunisation COVID-19 examine les données et les preuves scientifiques relatives aux vaccins COVID afin d'élaborer des options politiques à l'intention du comité consultatif sur les pratiques de vaccination. L'ACIP utilise ces options pour faire des recommandations au directeur du CDC.

LA FDA AMÉRICAINE RÉDUIT L'ÉLIGIBILITÉ AU VACCIN COVID POUR LES MOINS DE 65 ANS ET MAINTIENT L'ACCÈS TOTAL POUR LES AMÉRICAINS PLUS ÂGÉS Date de l'annonce: 27 août 2025

Détails: La FDA a autorisé la mise à jour des vaccins COVID-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais a limité sa recommandation pour les personnes plus jeunes à celles qui présentent des risques pour leur santé, ce qui constitue un changement par rapport aux années précédentes où la plupart des personnes pouvaient bénéficier de ces inoculations. Elle a également annulé l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin de Pfizer PFE.N pour les enfants de moins de 5 ans, ne laissant que le vaccin de Moderna pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Ces deux vaccins utilisent la technologie de l'ARNm

LA DIRECTRICE DU CDC EST LIMOGÉE APRÈS UN CLASH SUR LA POLITIQUE VACCINALE AVEC KENNEDY

Date de l'annonce: 28 août 2025

Détails: La directrice du CDC, Susan Monarez, a été licenciée après avoir résisté aux modifications de la politique vaccinale proposées par Kennedy qui, selon elle, contredisaient les preuves scientifiques. En septembre, Susan Monarez a déclaré qu'on l'avait poussée à approuver sans discussion les décisions du comité consultatif sur les vaccins, trié sur le volet par Kennedy, estimant que son éviction s'inscrivait dans le cadre d'une campagne plus large visant à affaiblir les normes américaines en matière de vaccins.

LE PANEL DES VACCINS DU CDC RÉVISÉ SE RÉUNIRA LE 18 SEPTEMBRE

Date de l'annonce: 2 septembre 2025

Détails: Selon le Federal Register, le comité consultatif des CDC sur les vaccins devrait se réunir le 18 septembre et pourrait se prononcer sur les vaccins contre l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et le virus respiratoire syncytial.

KENNEDY DÉSIGNE SEPT NOUVEAUX MEMBRES POUR LE PANEL DES VACCINS DES CDC DES ÉTATS-UNIS

Date de l'annonce: 3 septembre 2025 Détails: Robert F. Kennedy Jr. a choisi sept nouveaux membres pour le panel ACIP du CDC, selon un document interne du CDC publié mercredi.

LA FDA AMÉRICAINE LANCE UN NOUVEL EXAMEN DE LA SÉCURITÉ DES THÉRAPIES APPROUVÉES CONTRE LE VRS POUR LES NOURRISSONS Date de l'annonce: 9 décembre 2025 Détails: Les autorités sanitaires américaines ont informé les cadres supérieurs de Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et AstraZeneca AZN.L que leurs traitements protecteurs approuvés contre le VRS pour les nourrissons feraient l'objet d'un nouvel examen de sécurité à la suite des préoccupations soulevées par les sceptiques des vaccins, ont déclaré à Reuters plusieurs sources familières avec la situation.

LES ETATS-UNIS ABANDONNENT LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES VACCINS POUR ENFANTS CONTRE LA GRIPPE, LE ROTAVIRUS, LE MENINGOCOQUE ET L'HEPATITE A Date de l'annonce: 5 janvier 2026 Détails: Les États-Unis mettent fin aux recommandations universelles de longue date pour la vaccination des enfants contre la grippe, le rotavirus, le méningocoque et l'hépatite A, en les faisant passer à une prise de décision clinique partagée. La décision a été approuvée par le directeur intérimaire du CDC, Jim O'Neill, sans l'examen habituel des experts externes de l'agence.

LA FDA AMÉRICAINE FAIT MARCHE ARRIÈRE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU VACCIN ANTIGRIPPAL MODERNA

Date de l'annonce: 18 février 2026

Détails: Moderna a déclaré que la FDA américaine avait changé de cap et accepté d'examiner une demande révisée pour son nouveau vaccin contre la grippe, une semaine après que l'agence ait refusé d'examiner la demande.

Le refus initial de la FDA et son revirement rapide ont alimenté les inquiétudes concernant le changement de politique en matière de vaccins sous l'administration Trump, qui a notamment renforcé l'examen des produits à base d'ARNm.